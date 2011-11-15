Нардепам роздали 20 тонн бумаги

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает прекратить предоставлять народным депутатам законопроекты в бумажном виде, перейдя исключительно на электронную форму документооборота в законодательной работе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады (относительно усовершенствования законодательной деятельности), зарегистрированном под авторством В.ЛИТВИНА.

Документом предусмотрено, что зарегистрированные законопроекты (кроме тех, которые рассматриваются Верховной Радой по специальным процедурам) будут предоставляться народным депутатам путем рассылки им информационного письма по адресам их электронной почты со ссылкой на страницы веб-сайта Верховной Рады, на которых будут находиться эти законопроекты.

Это, по мнению В.ЛИТВИНА, будет способствовать сохранности средств, которые тратятся на тиражирование и раздачу законопроектов. «Только по восьмой сессии на печатание законопроектов на первое чтение и других сопроводительных документов потрачено около 20 тонн бумаги (кроме того, расходные материалы, амортизация оборудования, оплата труда и другие затраты), что эквивалентно около 400 тысяч гривен», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, предлагается, чтобы вопрос включения законопроекта в повестку дня сессии рассматривался не раньше чем через два дня после предоставления заключения главного комитета и заключений других комитетов. Это позволит народным депутатам, уверен В.ЛИТВИН, своевременно знакомиться с ними, будет способствовать прозрачности законодательного процесса.

Принятие закона, по мнению автора, будет способствовать своевременному обеспечению народных депутатов материалами, необходимыми для осуществления законодательной деятельности, и создаст условия для оперативного доступа народного депутата к тексту законопроекта, внесенного в Верховную Раду.