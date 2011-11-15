Азаров думает, что в Донецке с чернобыльцами и без него разберутся?

Премьер-миристр Украины Николай АЗАРОВ считает, что в Донецке достаточно чиновников, которые могут разобраться с проблемами чернобыльцев и афганцев, объявивших голодовку в областном управлении Пенсионного фонда Украины с требованием к власти выполнить законы о доплате к пенсиям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге.

«В Донецке есть те ответственные руководители, которые ведут диалог с людьми. У них достаточно полномочий, чтобы разговаривать. Мы ситуацию держим на контроле», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Донецке около тысячи чернобыльцев, афганцев и детей войны пришли в областное управление Пенсионного фонда и потребовали немедленного прибытия к ним премьер-министра Н.АЗАРОВА, в противном случае грозили объявить голодовку.

Ночью 15 ноября 41 участник акции протеста, находясь в актовом зале здания регионального управления ПФУ, начали голодовку с требованием срочной встречи с Н.АЗАРОВЫМ.

Сегодня у 10 участников голодовки ухудшилось состояние здоровья.

Председатель управления Пенсионного фонда в Донецкой области Георгий ЯКИМЕНКО подал в отставку.