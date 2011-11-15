БЮТ заблокировал трибуну ВР

Народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" провели в сессионном зале совещание и заблокировали парламентскую трибуну.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как в сессионном зале не была поддержана поправка, которая касалась внесения изменений в Уголовный кодекс Украины, депутаты "БЮТ-Батькивщины", посоветовавшись прямо в сессионном зале, заблокировали трибуну парламента.

Парламент не поддержал поправку, поскольку за нее проголосовало только 157 народных депутатов (при необходимых 226 – УНИАН). Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов, КПУ, Народной партии.

Первый заместитель председателя фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН зачитал заявление фракции.