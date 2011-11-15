У Попова не знают, кто стоит за забором возле ВР

Киевская городская государственная администрация не предоставляла согласований на выполнение работ по установке ограждения вокруг здания Верховной Рады.

Об этом говорится в ответе на депутатский запрос члена фракции НУ-НС Кирилла КУЛИКОВА.

В частности, в ответе за подписью первого заместителя председателя КГГА Александра МАЗУРЧАКА указывается, что Главным управлением контроля за благоустройством разрешение на временное нарушение благоустройства и его восстановление в связи с проведением работ по установке ограждения по ул. Грушевского вокруг здания Верховной Рады Украины не выдавалось. Кроме того, говорится в ответе, заявки на получение соответствующего разрешения не поступали.

К.КУЛИКОВ направил обращение в КГГА 17 октября 2011 года. Запрос касался предоставления информации об основаниях, инициаторах и исполнителях работ по установке ограждения вокруг здания Верховной Рады.