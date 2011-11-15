У Попова не знают, кто стоит за забором возле ВР
Говорят, разрешений не выдавали
Киевская городская государственная администрация не предоставляла согласований на выполнение работ по установке ограждения вокруг здания Верховной Рады.
Об этом говорится в ответе на депутатский запрос члена фракции НУ-НС Кирилла КУЛИКОВА.
В частности, в ответе за подписью первого заместителя председателя КГГА Александра МАЗУРЧАКА указывается, что Главным управлением контроля за благоустройством разрешение на временное нарушение благоустройства и его восстановление в связи с проведением работ по установке ограждения по ул. Грушевского вокруг здания Верховной Рады Украины не выдавалось. Кроме того, говорится в ответе, заявки на получение соответствующего разрешения не поступали.
К.КУЛИКОВ направил обращение в КГГА 17 октября 2011 года. Запрос касался предоставления информации об основаниях, инициаторах и исполнителях работ по установке ограждения вокруг здания Верховной Рады.