Защита Тимошенко обжаловала возбуждение нового уголовного дела

Защита экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО обжаловала возбуждение уголовного дела относительно государственных гарантий корпорации «Единственные энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО.

«Сегодня защита Юлии Владимировны ТИМОШЕНКО обжаловала постановление о возбуждении еще одного уголовного дела в так называемом деле относительно государственных гарантий», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он отметил, что жалоба зарегистрирована в канцелярии Шевченковского районного суда Киева.

С.ВЛАСЕНКО выразил надежду, что жалоба будет назначена к рассмотрению в ближайшее время.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины 12 октября возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовное дело по ч. 2 ст. 15 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Экс-премьера обвиняют в совершении покушения на растрату средств государственного бюджета путем возложения на Кабинет министров обязательств частной корпорации ЕЭСУ перед Министерством обороны России на сумму 405,5 млн. долларов.