В Днепродзержинске избили оппозиционного депутата

Сегодня, 10 ноября, около 9 час. утра в Днепродзержинске Днепропетровской области двое неизвестных избили депутата горсовета от партии «Украина будущего» Виталия КУПРИЯ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Я шел в наш офис, когда на меня напали двое. Поскольку я бывший спортсмен, я начал отбиваться. Кроме того, у меня с собой был газовый пистолет, поскольку в последние несколько дней я замечал, что за мной следят. Воспользоваться им, к сожалению, не смог – забыл снять с предохранителя. В это время один из нападающих приблизился с криком «Маєш, гад!», сильно ударил меня по лицу и завязалась драка», - рассказал сам В.КУПРИЙ.

По словам депутата, в ходе драки его прижали к дверям одного из подъездов, а затем столкнули в яму-вход в подвал дома.

У В.КУПРИЯ вывих правого плеча с отрывом головки сухожилия, перелом пальца ноги и ранения головы, полученные при падении.

Депутат допускает, что нападение на него связано с политической деятельностью.

«Я считаю, что у этого нападения исключительно политический мотив. На последней сессии в Днепродзержинском горсовете была создана фракция «Украина будущего», я стал ее председателем. Но я не понимаю, неужели кто-то считает, что запугиванием можно остановить нашу работу?» - добавил В.КУПРИЙ.

Сейчас милиция в Днепродзержинске ведет проверку факта нападения, сообщили в партии.