Врачей, проводивших осмотр Тимошенко, заставляют подделывать результаты?

«Батьківщина» требует от власти прекратить физическое уничтожение экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и других политзаключенных.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии.

«Власть не просто изолирует лидеров оппозиции от общества, бросая их за решетку по абсурдным обвинениям, но и планирует физически уничтожить их», - заявили в «Батьківщині».

В партии напомнили, что здоровье Ю.ТИМОШЕНКО резко ухудшилось, а защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО, который три дня добивался свидания с больной Ю.ТИМОШЕНКО, только 9 ноября во второй половине дня смог пообщаться с ней. Он подтвердил, что из-за прогрессирующей болезни позвоночника Ю.ТИМОШЕНКО не может самостоятельно передвигаться. В то же время под давлением власти ей отказывают в качественной медицинской помощи, которая может быть предоставлена только в медицинском учреждении, подчеркнули в «Батьківщині».

В партии заявили, что врачей, которые проводили осмотр Ю.ТИМОШЕНКО, заставляют фальсифицировать результаты обследования.

«После осмотра Юлии ТИМОШЕНКО медицинская комиссия зафиксировала признаки обострения болезни, невозможность самостоятельного передвижения и рекомендовала как можно скорее перевести экс-премьера в специализированную клинику для проведения надлежащей диагностики и лечения. Но через два дня врачей заставили переписать заключение так, чтобы необходимость перевода Юлии ТИМОШЕНКО в больницу отпала», - говорится в заявлении «Батьківщини».

Партия также выразила благодарность тем врачам, которые отказываются подписывать фальшивые диагнозы, понимая, что симптомы, зафиксированные у Ю.ТИМОШЕНКО, крайне опасны для ее здоровья и жизни.

«Мы просим всех врачей, которые обследуют политзаключенных и на которых оказывают давление, помнить о клятве Гиппократа. От вашей принципиальной профессиональной позиции зависит жизнь людей», - призывает «Батьківщина».

«Здоровье не только Юлии ТИМОШЕНКО, но и Юрия ЛУЦЕНКО, и Валерия ИВАЩЕНКО – под реальной угрозой. Поэтому мы требуем немедленного перевода их в больницу и обеспечение надлежащего лечения», - заявила «Батьківщина».

«Мы также обращаемся к Уполномоченному ВР по правам человека, к международным организациям по вопросам здравоохранения и правозащитным группам с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить физического уничтожения политзаключенных», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября пенитенциарная служба заявила, что Юлии ТИМОШЕНКО тяжело ходить из-за обострения боли в позвоночнике.

9 ноября это же ведомство информировало, что 7 и 9 ноября в Киевском СИЗО работала комиссия в составе ведущих специалистов Минздрава Украины, которая осуществила исследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и предоставила рекомендации о дальнейшем медикаментозном лечении.

В сообщении подчеркивалось, что «медицинских противопоказаний относительно проведения следственных действий в отношении Ю.ТИМОШЕНКО комиссией не обнаружено, о чем указано в соответствующем акте».

В свою очередь в Минздраве опровергли информацию, что их специалисты входили в состав комиссии, которая проводила медосмотр Ю.ТИМОШЕНКО и давала заключения относительно состояния ее здоровья.