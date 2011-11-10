Минздрав просит не спекулировать на здоровье Тимошенко

В Министерстве здравоохранения утверждают, что их специалисты не входили в состав комиссии, которая проводила медицинский осмотр экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и выдавала заключения относительно состояния ее здоровья.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Минздрава.

В частности, как подчеркнули в министерстве, во исполнение решения Печерского районного суда Киева была создана медицинская комиссия, в состав которой вошли ведущие специалисты медицинских учреждений Национальной академии медицинских наук Украины, которая 7 и 9 ноября провела медицинский осмотр и обследование Ю.ТИМОШЕНКО в пределах Лукьяновского СИЗО. Представители Министерства здравоохранения Украины в состав комиссии, которая осматривала Ю.ТИМОШЕНКО, не входили, отмечается в сообщении.

«Заключения относительно состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО принимались коллегиально, протокол подписан всеми членами комиссии», - информировали в Минздраве.

В министерстве подчеркнули, что, уважая право Ю.ТИМОШЕНКО на сохранение врачебной тайны и согласно действующему законодательству, врачи не могут разглашать диагноз и заключение.

«Министерство здравоохранения Украины обращается к политикам и представителям средств массовой информации с просьбой не спекулировать на теме здоровья и не политизировать деятельность врачей», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Государственная пенитенциарная служба информировала, что 7 и 9 ноября в Киевском СИЗО работала комиссия в составе ведущих специалистов Минздрава Украины, которая осуществила исследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и предоставила рекомендации о дальнейшем медикаментозном лечении.

В сообщении подчеркивалось, что «медицинских противопоказаний относительно проведения следственных действий в отношении Ю.ТИМОШЕНКО комиссией не обнаружено, о чем указано в соответствующем акте».

Справка УНИАН. 7 ноября пенитенциарная служба заявила, что Юлии ТИМОШЕНКО тяжело ходить из-за обострения боли в позвоночнике.

"5 ноября ТИМОШЕНКО во время утренней прогулки по собственной неосторожности спровоцировала обострение болевого синдрома в поясничном отделе позвоночника, что повлекло нарушение функции движения", - отмечается в сообщении.

9 ноября защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО значительно ухудшилось, и она не может самостоятельно ходить.