Попов предлагает создать набсовет при КП «Сяйво книги»

Председатель КГГА Александр ПОПОВ предложил деятелям культуры и писателям создать наблюдательный совет при коммунальном предприятии «Сяйво книги».

Как передает корреспондент УНИАН, такую инициативу А.ПОПОВ обнародовал сегодня во время официальной церемонии открытия в Киеве нового книжного магазина.

«Я хотел бы, чтобы вы приняли наше предложение, услышали его, организовали и возглавили, возможно, наблюдательный совет, который мог бы контролировать коммунальное предприятие», - сказал А.ПОПОВ.

Кроме того, по мнению председателя КГГА, наблюдательный совет также мог бы содействовать развитию украинского книгоиздательства.

«Я абсолютно убежден, что, открывая этот объект, мы предпринимаем первый шаг к тому, чтобы сформировать в Киеве систему книжных магазинов, которые были бы подконтрольны общественности города и были бы как раз тем фундаментом, который дал бы возможность поддержать наши издательства и талантливых писателей», - подчеркнул А.ПОПОВ.