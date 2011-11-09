Какие политики могут стать сюрпризом предстоящих выборов

Дихотомия «власть-оппозиция» и противостояние по этой оси теряет былую остроту восприятия в обществе, тогда как на первый план выходит социальный запрос на новых лидеров, обладающих здоровым прагматизмом и навыками по практическому спасению экономики страны. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА.

По его словам, «двухполярная мировоззренческая система сегодня постепенно рушится в сознании украинского общества. Противостояние власти и оппозиции с недавнего времени утрачивает первоначальное значение у избирателей, для которых не совсем понятны реформы в исполнении власти, равно как и цели оппозиции на ее немногочисленных митингах. Это значит, что общество живет в ожидании появления новых лидеров, способных не только декларировать реформы, но и реализовывать их, не только бездумно критиковать власть, но и заставлять ее принимать непопулярные решения». В.БАЛА убежден: «Если общество не получит таких новых политиков, оно наградит этим качеством ныне существующих. А это уже мифологизация, которая рано или поздно заканчивается разочарованием и обманутыми надеждами».

По словам В.БАЛЫ, сегодня отчетливо прослеживается социальный запрос на политиков нового поколения, способных адекватно отвечать на вызовы времени.

«Уже сегодня понятно, что это будут внешне успешные и молодые политики, кардинально отличающиеся от всех тех, кого мы видим сегодня. Это политики, которые не кричат «ганьба» или «хай, живе»; это политики, способные быть эффективными как во власти, так и оппозиции, позитивно зарекомендовавшие на любом другом поприще», - говорит эксперт.

«К таким политикам можно отнести и Виталия КЛИЧКО с его новым уже всеукраинским проектом, и обновленного после неудачной президентской кампании Арсения ЯЦЕНЮКА, и нового яркого трибуна майданов и студий Наталию КОРОЛЕВСКУЮ, и пока еще яркого и памятного бывшего трибуна Майдана – Николая ТОМЕНКО. В этом контексте можно вспомнить даже харизматичного и более чем успешного в своем регионе Олега ТЯГНИБОКА. Именно эти политики могут стать главным сюрпризом предстоящих выборов, если смогут правильно себя позиционировать», - считает В.БАЛА.