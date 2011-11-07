Луценко назвал самую большую проблему нынешней власти

Усиление охраны государственных учреждений является вынужденным шагом власти, чтобы не признавать беспочвенности озвученных заявлений о том, что население якобы скупает оружие для захвата органов власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам через своих адвокатов заявил экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, комментируя соответствующее недавнее заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Самой большой проблемой нынешней власти всегда было то, что она со всех сторон окружена Украиной. Страх перед новым Майданом заменяет им спинной мозг, а окружение из числа бывших и нынешних силовиков этим пользуется, рассказывая о своей суперполезности в нейтрализации мифических бандитов», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Таким образом, по его словам, «усиление охраны – вынужденная мера показухи, чтобы не признавать беспочвенность озвученной страшилки «внутреннего использования», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.