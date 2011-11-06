Власть просят помешать коммунистам совершить «октябрьский переворот»

Житомирская областная организация Всеукраинского объединения «Свобода» призвала местную власть запретить проведение любых мероприятий 7 ноября.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Житомирской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода» адвокат Сидор КИЗИН.

По его словам, "Житомирская областная организация ВО "Свобода" направила обращение в органы государственной власти и местного самоуправления Житомирской области о запрещении любых праздничных мероприятий 7 ноября как «октябрьского переворота»".

При этом С.КИЗИН уточнил, что такое обращение передано власти ввиду того, что завтра, 7 ноября, в центре Житомира комитет Компартии Украины планирует провести митинг и другие праздничные мероприятия по случаю 94-й годовщины «октябрьской революции».

«Призываем руководство области, областного и районных центров, городов, сел и поселков запретить любые празднования в день, так называемого, октябрьского переворота 7 ноября, и дни ему предшествующие. Никоим образом не принимать самим в них участие. Это будет большим преступлением перед памятью о миллионах украинцев, власть которых вам выпала честь представлять", - говорится в обращении.

Его авторы также призывают власть не допустить выступлений, парадов, манифестаций "под преступными красными флагами, где постоянно звучат призывы к свержению существующего строя и восстановлению преступного государства СССР, что является откровенным нарушением Конституции Украины и немедленно прекращать подобные мероприятия".

В то же время ВО "Свобода" считает необходимым провести завтра на местах массовых расстрелов и захоронений жертв тоталитарного государства СССР поминальные мероприятия, «осудить эти деяния на уровне местных советов, инициировать и способствовать установлению памятных знаков в местах массовых захоронений".

"Власть предержащие, помните, что вы являетесь чиновниками государства Украина и слугами украинского народа, а не преступного государства СССР, которое навсегда погибло. От органов прокуратуры требуем отслеживать содействия власти в праздновании подобных мероприятий, ведь там, как правило, откровенно нарушаются несколько статей Конституции Украины, в частности 2, 10, 17, 20, 65, имеет место надругательство над государственными символами Украины, что является нарушением статьи 338 Уголовного кодекса Украины. Обращаемся к общественности Житомирской области с призывом никоим образом не поддерживать подобные празднования, принимать участие в них только для прекращения этого откровенного надругательства», - сказано в открытом письме руководителя житомирской организации ВО «Свобода», адресованному председателю Житомирского областного совета Иосифу ЗАПАЛОВСКОМУ, председателю Житомирской ОГА Сергею РЫЖУКУ и житомирскому городскому председателю Владимиру ДЕБОЮ.