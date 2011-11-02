Арбузов прогнозирует, что следующий платеж за газ уже пойдет в рублях

Украина планирует перейти на рубли при расчете за газ с Россией в ноябре-декабре.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ.

Он отметил, что на сегодняшний день уже есть предварительное соглашение о переходе на расчеты в рублях.

«Я думаю, что мы будем говорить о переходе на рубли уже в следующий платеж», - сказал С.АРБУЗОВ.

При этом он не исключил, что попытка перейти на оплату в рублях может произойти и при расчете за газ, полученный в октябре, который необходимо провести до 6 ноября.

«Будем пробовать работать и с этим платежом, но, я думаю, объективно – это следующий платеж – в следующем месяце», - сказал С.АРБУЗОВ.

Он также сообщил, что для перехода к оплате в рублях изменения в контракт вноситься не будут, а будут подписаны дополнения к документу.

По словам С.АРБУЗОВА, соответствующие переговоры сейчас проводятся между компаниями АО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». Министерства финансов и Нацбанки обеих стран все необходимые вопросы уже обсудили.

«Контракт подписан в долларах, но появится возможность оплаты и в долларах, и в рублях. Это будет дополнение к контракту. Оно сейчас рассматривается. "Нафтогаз" ведет переговоры с "Газпромом". На уровне Минфинов и Нацбанков Украины и России мы вопросы все уже обсудили», - сказал С.АРБУЗОВ.

Он подчеркнул, что проблем с оплатой в рублях быть не должно.

«Рубль – свободно конвертируемая валюта, поэтому здесь вопросов быть не может, так как есть котировки на рубль. Проблем не будет», - сказал С.АРБУЗОВ.

При этом он отметил, что в перспективе планируется переход в расчетах между Украиной и Россией на рубль не только при торговле газом, но и при сотрудничестве в других сферах.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2008 года российский газовый концерн "Газпром" заявил о планах с 2009 года в расчетах с некоторыми своими контрагентами перейти на рубли.

В Украине вопрос о возможности взаимных расчетов с Россией в рублях при торгово-экономическом сотрудничестве рассматривается с 2010 года.

26 октября Национальный банк Украины договорился о возможности осуществления расчетов за потребленный Украиной газ в рублях.