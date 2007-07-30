Мороз отступать не собирается

Правомочность заседаний парламента предусмотрена Конституцией и законами Украины.

На этом акцентирует председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ, сообщили УНИАН в пресс-службе Соцпартии.

«Закрывая сессию, я, сославшись на волю депутатов, сказал, что мы проведем внеочередную сессию - исходя из необходимости решения ряда вопросов», - отметил А.МОРОЗ.

По его словам, «среди них, я назвал бы необходимость реагирования на решение КС, от 9 июля 2007 года, касающееся социальных гарантий и, в связи с этим, пересмотра бюджета. Кроме того, я буду настаивать на рассмотрении проекта изменений в Конституцию, который необходимо направить в КС для предварительной оценки. Они розданы депутатам еще на прошлой сессии ВР. Кстати, в этих проектах есть положения, касающиеся ограничения депутатской неприкосновенности».

«Но мы не занимаемся политической «трескотней» по этому поводу, не повторяем слово в слово давнишние предложения Леонида КУЧМЫ, а делаем конкретные шаги. Проголосуйте за эти изменения в Основной Закон и перестаньте заниматься демагогией», - отметил А.МОРОЗ добавил: «Посмотрите, борьбу за отмену неприкосновенности и льгот ведут те, кто многократно был депутатом, но ни разу не поднимал вопроса об ограничениях! В том числе, и Президент, который так рьяно борется с неприкосновенностью, но забывает о том, что он является субъектом законодательной инициативы, и ему достаточно было всего-то внести в парламент проект закона о внесении изменений в Конституцию».

Как сообщал УНИАН, 28 июля пресс-служба Верховной Рады Украины сообщила, что 27 июля председатель Верховной Рады Украины пятого созыва А.МОРОЗ по требованию 179 народных депутатов издал распоряжение о созыве 31 июля внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.