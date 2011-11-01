К 70-летию "Молодой гвардии" роман Фадеева вернется в школьный курс

Верховная Рада Украины на государственном уровне отметит 70-летие со дня создания подпольной молодежной организации «Молодая гвардия».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 248 народных депутатов из 345 зарегистрированных в сессионном зале.

28 сентября 2012 года исполняется 70 лет со дня создания самой известной молодежной подпольной организации – «Молодая гвардия», которая внесла неоценимый вклад в борьбу с фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Парламент принял решение рекомендовать Кабинету министров Украины в месячный срок со дня принятия этого постановления создать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 70-летия со дня создания подпольной молодежной организации «Молодая гвардия», включив в состав этого комитета представителей центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественности.

Правительство также должно разработать при участии Луганской областной госадминистрации план мероприятий по отмечанию юбилейной даты, в частности проведение ремонтных и реэкспозиционных работ в помещении коммунального учреждения «Краснодонский областной ордена Дружбы народов музей «Молодая Гвардия» и в Ровеньковском музее «Памяти погибших» – отделении Луганского областного краеведческого музея; организация спортивных соревнований, эстафет памяти и т. п.; организация акции «Эшелон памяти» при участии делегации г. Москвы Российской Федерации и проведение Всеукраинской военно-спортивной игры «Молодая гвардия» («Зарница»).

Парламент также планирует рекомендовать Министерству образования и науки, молодежи и спорта Украины рассмотреть вопрос о включении в учебные программы общеобразовательных учебных заведений изучения романа А.Фадеева «Молодая гвардия».