Попов распорядился оказать материальную помощь ветеранам ВВВ

По случаю 67-й годовщины освобождения Украины и 68-й годовщины освобождения Киева от фашистских захватчиков ветераны Великой Отечественной войны - жители столицы получат единовременную адресную материальную помощь в размере от 200 до 1,5 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Согласно решению, на обеспечение выплат помощи предусмотрено выделить 10,4 млн. грн. Деньги будут перечислены Главному управлению труда и социальной защиты населения.

Материальная поддержка в размере 1,5 тыс. грн. будет предоставлена лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной; по 1 тыс. грн. - лицам, которые принимали участие в героической обороне Киева и которым установлен статус «Участника народного ополчения»; по 300 грн. – инвалидам Великой Отечественной войны І группы, в том числе малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также участникам боевых действий в период войны, бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

По 200 грн. материальной помощи предусмотрено предоставить инвалидам Великой Отечественной войны ІІ группы, в том числе малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания; инвалидам Великой Отечественной войны ІІІ группы, в том числе малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного держания; вдовам Героев Советского Союза; участникам Великой Отечественной войны, бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

В соответствии с этим распоряжением почти 47 тысяч киевлян – ветеранов Великой Отечественной войны и жертв нацистских преследований – получат помощь за счет средств, предусмотренных в городском бюджете на выполнение целевой программы «Турбота. Навстречу киевлянам» на 2011-2015 годы.