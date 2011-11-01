Чернобыльцы вступили в рукопашный с Беркутом

Потасовки прямо возле двери Верховной Рады

Толпу чернобыльцев, которые пикетируют ВР, пытались остановить около сотни правоохранителей, однако чернобыльцы вытеснили "Беркут" из-под дверей парламента, пишет Укрправда. Начались потасовки прямо возле двери Верховной Рады. Некоторые чернобыльцы вступили в "рукопашный" с "беркутовцами". Скандирование "Ганьба" стало еще более активным.

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