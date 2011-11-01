Чернобыльцы вступили в рукопашный с Беркутом

13:22, 01 ноября 2011
Политика
4550

Потасовки прямо возле двери Верховной Рады

Толпу чернобыльцев, которые пикетируют ВР, пытались остановить около сотни правоохранителей, однако чернобыльцы вытеснили "Беркут" из-под дверей парламента, пишет Укрправда.

Начались потасовки прямо возле двери Верховной Рады.

Некоторые чернобыльцы вступили в "рукопашный" с "беркутовцами".

Скандирование "Ганьба" стало еще более активным.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter