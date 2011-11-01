Милиция пугает, что применит спецсредства

В случае попыток митингующих штурмовать входы в парламент милиция применит спецсредства для расчистки площади перед Верховной Радой.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил начальник Главного управления МВД в Киеве Алексей КРИКУН.

"Если сегодня больше не будет нарушений общественного порядка, то милиция не будет расчищать площадь от митингующих. Но если митингующие будут пытаться сломать двери парламента, то милиция расчистит площадь, поскольку это ее обязанность, ведь парламент - это государственное учреждение", - сказал он.

По его словам, после прорыва митингующими забора на площади, работает следственно-оперативная группа МВД. "Будет ли возбуждено дело, определит следователь. По моему личному мнению, эти события тянут, по меньшей мере, на статью "хулиганство", по которой наступают последствия - 7 лет лишения свободы", - добавил начальник киевской милиции.

По словам А.КРИКУНА, "милицией задокументировано, кто был инициатором штурма, кто давал команду ломать забор".

Как говорит руководитель киевского МВД, милиция активно не препятствовала митингующим прорываться в парламент.

"Если бы милиция начала активное сопротивление, когда ломали забор, была бы очень большая драка. Ведь организаторы акции наставляют людей на нарушение закона", - сказал А.КРИКУН.

"Милиция держала забор, но, к сожалению, не удержала, - добавил он. - Чтобы удержать, пришлось бы применять спецсредства".

По словам А.КРИКУНА, "есть оперативная информация, что политики будут продолжать такие акции".

"Политические силы принимают участие в акции и подстрекают людей. Посмотрите, на площади присутствуют ВОЛЫНЕЦ, КОРОЛЕВСКАЯ, ЛЯШКО", - сказал начальник киевской милиции.

"Когда первый раз сломали забор во время митинга афганцев, никто дело не возбуждал. А если бы тогда возбудили, то сегодня бы никто забор не ломал, а люди бы мирно митинговали без повреждения имущества", - уверен милиционер.

Напомним, сегодня, 1 ноября, чернобыльцы, протестующие под парламентом против отмены льгот, сломали забор и прорвались под стены Верховной Рады.