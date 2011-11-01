МИД передало генконсулу России учебник украинского языка

Министерство иностранных дел Украины передало генеральному консулу России в Симферополе Владимиру АНДРЕЕВУ учебник украинского языка для русскоязычных людей и русско-украинский разговорник в ответ на жалобы генконсула по поводу недостаточного присутствия русского языка в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Мы отреагировали на заявления генконсула России в Симферополе единственно возможным способом. Пользуясь случаем, мы приобрели и передали через посла Российской Федерации в Украине для господина АНДРЕЕВА учебник украинского языка для русскоязычных людей и русско-украинский разговорник. Мы надеемся, что это поможет господину АНДРЕЕВУ исполнять свои функции в Крыму», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Как сообщал УНИАН, В.АНДРЕЕВ в интервью «Севастопольской газете», размещенном на сайте издания 27 октября, заявил, что «Россия не ставит в официальных форматах вопрос русского языка в надлежащей степени настойчивости». По мнению дипломата, «ситуация в отношении русского языка (в Крыму) не приемлема и искусственно навязана». Как считает В.АНДРЕЕВ, «в Крыму русский язык должен пользоваться широкими правами, сравнимыми с государственным. Это нужно подавляющему большинству тех, кто проживает здесь. Это их право и их интерес. И это право и интерес должны соблюдаться».

По словам генконсула, он «никогда не слышал ни одного серьезного аргумента против предоставления русскому языку статуса второго государственного языка. Нет такого аргумента. Это очевидное решение, которое бы сняло многие проблемы».

Как считает В.АНДРЕЕВ, «в Крыму ситуация с русским языком какая-то неестественная, ненормальная», и привел аргументы: «Я же смотрю телевизор - в основном, там украинский язык. В аптеку захожу и пытаюсь купить какие-то лекарства, только по памяти вспоминаю, что это против этого. А так ничего не понимаю, хотя в украинской языковой сфере я живу полтора года и большинство общих терминов понимаю. Но не специфических терминов». Подобное, по мнению дипломата, может представлять угрозу жизни людей. «И это права людей, которые нужно отстаивать! И я с сожалением отмечаю, что Россия не ставит в официальных форматах вопрос русского языка в надлежащей степени настойчивости», - сказал В.АНДРЕЕВ.

Также генконсул РФ в Симферополе считает, что в Крыму должна быть не одна, а 10-15 школ с русской программой обучения.