Оппозиция обещает в пятницу снова заблокировать парламент

Фракция "БЮТ-Батькивщина" в пятницу, 4 ноября, заблокирует работу парламента с тем, чтобы не допустить рассмотрения законопроекта, которым предусматривается отмена льгот для социально незащищенных категорий населения, в частности, чернобыльцев, афганцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Украины Сергей СОБОЛЕВ.

«Да, мы будем блокировать, мы этого не скрываем, потому что не позволим провести законопроект, где они лишают льгот ключевые категории, а не хотят лишать льгот спецпенсионеров, не хотят лишать льгот депутатов, Президента и его Администрацию», - заявил он.

В то же время в повестке дня на эту неделю, в частности, на пятницу не предусмотрено рассмотрение законопроекта "О гарантиях государства по исполнению судебных решений".

Справка УНИАН. 9 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект Закона "О гарантиях государства по исполнению судебных решений" (№9127).

Этим законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной.

20 сентября парламент должен был рассмотреть этот закон во втором чтении и в целом. В тот день около тысячи человек пикетировала Верховную Раду с требованием не принимать закон "О гарантиях государства по исполнению судебных решений".