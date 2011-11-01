В ПР считают, что будущие выборы однозначно будут смешанными

Внесенный депутатами от парламентского большинства законопроект о выборах является фактическим поиском компромиссов в вопросах, которые остро обсуждались и обсуждаются в стенах ВР. Он не противоречит нормам, которые почти год вырабатывались созданной Президентом Рабочей группой, а уточняет и дополняет их с учетом мнений народных депутатов, заявил член фракции Партии регионов в Верховной Раде Владислав Забарский.

«Именно Верховная Рада является тем органом, который формирует законодательную базу в стране, в том числе - избирательное законодательство. Это нам неоднократно говорили и наши западные партнеры: именно парламент должен определять правила игры, по которым он будет избираться», – цитирует депутата пресс-служба Партии регионов.

Он также сообщил, что лидеры парламентских фракций внимательно изучили подготовленный Рабочей группой и рассмотренный Венецианской комиссией документ. «На его основании разработан проект, который будет подробно и постатейно обсуждаться в стенах ВР. Так же, как и другие законопроекты, внесенные народными депутатами. Мы рассмотрим все мнения, все точки зрения. И тот проект, который наберет большинство голосов в сессионном зале, и станет законом, по которому будут проведены следующие выборы», – добавил политик.

При этом он напомнил, что решение народных депутатов о формировании альтернативного законопроекта не противоречат позиции Президента, который неоднократно заявлял о желании, чтобы новый закон отражал все мнения, представленные в Верховной Раде.

«Было бы некорректно, если бы Администрация Президента вместо членов парламента писала закон о выборах народных депутатов», – отметил В. Забарский.

По его словам, главное требование Президента – соответствие нового закона ряду фундаментальных демократических стандартов. «Во-первых, речь должна идти об обеспечении честной и прозрачной системы выборов, которая укрепит демократию и гражданское общество. При этом должны быть учтены критично важные наработки Рабочей группы, которые гарантируют стимулирование демократических процессов», – уточнил депутат.

«Новый закон должен обеспечить прозрачность выборов, дать всем участникам равные возможности и единые «правила игры», а также - достаточное время для подготовки. Детали процесса подготовки к выборам, нарезки округов, уточнения списков избирателей должны быть известны заранее всем участникам», – сообщил он.

«Что касается системы будущих выборов, она однозначно будет смешанной. Такая система дает ряд преимуществ по сравнению с нормами, по которым проходили предыдущие выборы. Фактически смешанная система сделает политическую систему более стабильной, а самих депутатов – подотчетными напрямую избирателям. Сохранение в смешанной системе выборов по спискам партий является гарантией того, что за политическими партиями будет закреплена та роль, которую они играют в демократически развитых странах», – отметил Владислав Забарский.

Депутат сказал: важно, что по новому закону в парламенте будут представлены и независимые депутаты, избранные в результате голосования людей, а не выбора партийного руководства. «Ведь ни для кого не секрет, что в результате продажи мест в партийных списках на выборах 2006 и 2007 годов в парламент попали «случайные люди». И они, заплатив за место, считали себя свободными от обязательств, данных лидерами списков. Именно поэтому фракции нынешней оппозиции дважды теряли чуть ли не половину своего состава, в отличие от Партии регионов, которая достойно прошла период пребывания в оппозиции 2007-2010 годов», – пояснил он.

Как отметил парламентарий, избрание депутатов по мажоритарным округам обеспечит их прямую связь с гражданами, усилит подотчетность избирателям на местах. «Ведь сейчас избиратели не знают своих депутатов в лицо. Максимум помнят первые пятерки партийных списков. Поэтому выборы по мажоритарным округам дадут возможность депутатам быть ближе к людям и решать проблемы их конкретного города или села. А это и ремонт дорог, школ, крыш, и все те проблемы, решением которых ранее занимались депутаты на местах», – сказал В. Забарский.

По мнению политика, избирательный порог в 5% для партий для прохождения в парламент обеспечивает эффективность функционирования Верховной Рады. «Этот порог не выходит за рамки того, что используется и в развивающихся демократиях, и в развитых европейских странах. Он будет стимулировать укрупнение и рост политических партий. А смешанная система выборов не позволит лидерам парламентских партий монополизировать свое влияние. Ведь популярные у людей политики смогут быть избранны без утверждения и одобрения со стороны лидеров национальных политических партий в мажоритарных округах», – добавил он.

«Таким образом, Украина сможет развивать демократические механизмы и укреплять гражданское общество, сохраняя стабильность системы управления страной и принятия законов», – резюмировал Владислав Забарский.