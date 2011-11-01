«Батькивщина»: ГПУ взяла в заложники жену свидетеля по делу Лазаренко

Украинская власть использует Генеральную прокуратуру как инструмент «грязной пропаганды и преступных действий по отношению к оппозиции».

Об этом УНИАН заявили в пресс-службе партии «Батькивщина», комментируя последние выступления и заявления первого заместителя генерального прокурора Рената КУЗЬМИНА.

«Так, в эфире полностью контролируемого Администрацией Президента телеканала «Интер» КУЗЬМИН в «лучших» геббельсовских традициях в течение 2 часов без единого оппонента в студии поливал грязью главного политического конкурента ЯНУКОВИЧА – Юлию ТИМОШЕНКО», - отметили в «Батькивщине».

«КУЗЬМИН не только рекламирует фальсифицированные еще во времена КУЧМЫ дела 15-летней давности, которые ГПУ возобновляет, несмотря на решение Верховного Суда Украины о незаконности их возбуждения. Он также активно делится бредом о якобы существующих решениях американских судов и другой ужасной ложью, поверить в которую украинцев заставляют через массированную информационную пропаганду. В то же время, работник Генпрокуратуры переходит границу нравственности и здравого смысла, привязывая к своей лжи и убийство экс-депутата Евгения Щербаня», - отмечается в сообщении.

«Батькивщина» заявляет, что власть «осознала банкротство всех предыдущих обвинений против экс-премьера, и потому теперь для фальсификации заказанных ЯНУКОВИЧЕМ абсурдных и аморальных дел ГПУ не гнушается даже террористско-бандитских методов, в частности, взятием заложников - чтобы таки оставить главного конкурента ЯНУКОВИЧА за решеткой».

«Речь идет не только о родственниках и ближайшем окружении лидера оппозиции, но и о гражданах других стран. Так, в сентябре этого года в Киеве во время подготовленной силовыми структурами провокации была задержана гражданка США, супруга Петра КИРИЧЕНКО – одного из главных свидетелей по делу ЛАЗАРЕНКО. До сих пор женщину удерживают в Лукьяновском СИЗО, а представители силовых структур в течение этого времени шантажируют ее мужа», - заявили в партии «Батькьивщина».

«Петру КИРИЧЕНКО, тоже гражданину США, в обмен на освобождение жены предлагают дать неправдивые показания в отношении Юлии ТИМОШЕНКО для фальсификации наиболее циничных, аморальных и безумных обвинений», - сообщили в «Батькивщине».

«Имея от ЯНУКОВИЧА заказ на открытие вопиющих и шокирующих дел, но не имея для этого никаких оснований - силовые структуры взялись фальсифицировать их такими грязными нечеловеческими методами, прибегая к взятию заложников, шантажу и подкупу», - заявили в «Батькивщине».

Партия проинформировала Посольство США о том, что гражданку США используют в качестве заложницы для фальсификации абсурдных обвинений против Ю.ТИМОШЕНКО.