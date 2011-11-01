"Батьківщина" требует освободить политзаключенных и восстановить курс

Партия «Батьківщина» и ее фракция в Верховной Раде настаивают на немедленном освобождении лидера «Батьківщини», экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и других политзаключенных.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей КОЖЕМЯКИН вчера на брифинге, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Он напомнил, что в четверг, 27 октября, Европарламент принял Резолюцию о текущей ситуации в Украине.

«Вместе с другими тезисами, в документе выражена чрезвычайная обеспокоенность уровнем демократии в нашем государстве и признано, что уголовное законодательство Украины выборочное, а уголовное преследование Юлии ТИМОШЕНКО – это акт мести или попытка помешать участию лидеров оппозиции в парламентских выборах в следующем году и в президентских выборах 2015 года», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Он добавил, что таким образом «Европа беспрецедентно выразила свое официальное мнение по поводу антидемократических процессов, происходящих в нашей стране».

«В свою очередь, партия «Батьківщина» и ее фракция в Верховной Раде Украины настаивают на немедленном освобождении Юлии ТИМОШЕНКО и других политзаключенных из-за решетки, заявляет о своей решимости в отстаивании принципов свободы и демократии в нашей стране, требует от власти прекращения незаконной ревизии внешнеполитического курса Украины и пренебрежения европейским выбором ее граждан», - отметил А.КОЖЕМЯКИН.