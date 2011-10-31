В Верховной Раде - новобранец

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Украины представителя Блока Литвина Василия ЧЕРНИЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, такое решение было принято сегодня на заседании Комиссии.

В.ЧЕРНИЙ был зарегистрирован вместо Олега ПОЛИЩУКА, депутатские полномочия которого Верховная Рада досрочно прекратила 6 октября в связи с его личным заявлением о сложении полномочий.

В.ЧЕРНИЙ - 1959 года рождения, занимает должность заместителя председателя Винницкой областной государственной администрации, проживает в Виннице, член Народной партии, включен в избирательный список «Блока Литвина» под № 24.