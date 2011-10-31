Эксперты предложили способ ограничения импорта ферросплавов

Украине пора задействовать механизмы Всемирной торговой организации для ограничения импорта ферросплавов и защиты внутреннего производителя.

Такое мнение сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН высказали представители ферросплавной отрасли Украины.

Как напомнил экс-заместитель министра промышленной политики Украины Сергей ГРИЩЕНКО, импорт ферросплавов в Украину отдельными нормами не регулируется, а осуществляется согласно нормам ВТО. «Исходя из этих норм, если по тем или иным товарам идет увеличение импорта хотя бы на 5% в год, то можно говорить об элементах агрессии на рынок и необходимости принятия защитных мер по требованию внутренних производителей. В отношении импорта ферросплавов эти цифры перекрыты не однократно. Если В 2008 году импорт ферросплавов в Украину составлял около 5%, то по итогам первого полугодия этого года он превысил 50%», - сказал С.ГРИЩЕНКО.

При этом он подчеркнул насколько жестко вводились ограничительные барьеры в отношении экспорта украинских ферросплавов. «Начиная с 2000-х годов, на наших ферросплавщиков обрушился поток антидемпинговых расследований. По требованию американских, а затем и европейских производителей ферросплавов, принимались защитные меры, ограничивающие экспорт украинских ферросплавов на эти рынки. У нас же никаких защитных мер не принимается, что ведет к резкому сокращению производства ферросплавов в Украине. А ведь это та отрасль, в которой мы еще занимаем лидирующие позиции в мире, и будет очень жаль, если Украина их потеряет», - подытожил эксперт.

Как отметил генеральный директор ОАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) Павел КРАВЧЕНКО, продукция украинских ферросплавных предприятий является вполне конкурентоспособной. «Мы в состоянии выполнить требования наших предприятий к химическому составу ферросплавов, не только по основным, но и по вспомогательным компонентам, оговариваемым в эксклюзивных заказах. Мы так же готовы выполнять требования потребителя к фракционированию ферросплавов. Наше предприятие готово дробить 100% нашего металла, хотя это и усложняет нашу работу. Мы постоянно следим за требованиями рынка и вкладываем деньги в освоение новых технологий», - сказал П.КРАВЧЕНКО.

В свою очередь генеральный директор ОАО «Никопольский завод ферросплавов» Владимир КУЦИН отметил, что переход на импортные ферросплавы нередко приводит к увеличению их расхода. «К примеру, на Алчевском меткомбинате, после перехода на индийские ферросплавы, резко увеличился расход ферросплавов, необходимых для выплавки 1 тонны стали. Это объясняется тем, что качество индийских ферросплавов значительно уступает отечественным», - сказал В.КУЦИН и добавил: «Нужно также помнить, что импорт вещь непостоянная - сегодня поставки в Украину есть, а завтра зарубежный производитель переориентировался на другой рынок».

Вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав БУТКО, говоря о проблемах ферросплавной отрасли, обратил внимание на то, что импорт ферросплавов растет на фоне резкого ухудшения внешнеторгового баланса украинской экономики. «Если в первом полугодии 2010 года отрицательное сальдо торгового баланса Украины составляло только 510 млн. долл., то за первое полугодие текущего года оно составило 5,5 млрд. долл., то есть в 10 раз больше. В этой связи совершенно непонятно, почему у нас не уделяется внимание импортозамещающим отраслям. У нас почему-то больше помогают тем отраслям, которые объективно не могут составить конкуренцию импорту, а на растерзание импортерам отдают ферросплавную отрасль. При этом, в Украине существует всего три отрасли, по которым она входит в десятку мировых лидеров: сельское хозяйство, черная металлургия и ферросплавная отрасль», - сказал В.БУТКО.