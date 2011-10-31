Тимченко: Земельная реформа превратит землю в имущество крестьян

«Противники земельной реформы успели за эти годы разбогатеть благодаря различным сделкам на теневом рынке земель, и в настоящее время колоссальные финансовые ресурсы идут в СМИ на оплату дискредитации законопроекта», - рассказал в интервью «Урядовому кур’єру» председатель Государственного агентства земельных ресурсов Сергей ТИМЧЕНКО.

Однако, по его словам, при этом никто не разъясняет крестьянам, что раньше они были виртуальными владельцами земли, так как не могли реально распоряжаться ею по своему усмотрению.

«Продать ее они не могут, в банк заложить тоже – чтобы взять кредит на развитие, закупку техники, горючего или удобрений», - отметил председатель Госземагенства.

По мнению С.ТИМЧЕНКО, противники земельной реформы настолько исказили ее цель, что владельцы паев начинают говорить, мол, им не нужна земля, собственность, потому что у них ее отберут.

«Я гарантирую – никто не отберет эту землю. Эта земля – такая же собственность, как дом, построенный крестьянином, в котором он проживает с семьей. Хочешь – живешь в нем, хочешь – продаешь, хочешь – сдаешь в аренду. Право собственности – это конституционное право граждан владеть своим имуществом. А паи именно превращаются в имущество граждан благодаря реформе», - объяснил он.

Как отметил председатель Госземагентства, кое-кто среди фермеров также против земельной реформы, так как отношения между ними и арендодателями входят в более цивилизованное русло.

«Но мы готовы работать с фермерами и учитывать их предложения. Однако с практикой, когда фермер платит людям за аренду как кому на душу ляжет, нужно заканчивать. Нам, бесспорно, важно, чтобы фермерские хозяйства поднялись и твердо стояли на ногах, но не за счет обмана крестьян», - отметил С.ТИМЧЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что спешить с продажей паев не стоит.

«Я заверяю, что цена на землю будет расти, и арендная стоимость также. Мы должны исправить абсурдную ситуацию, когда владелец пая, а это в среднем 4 га самой плодородной земли, находится за чертой бедности. В первый год после отмены моратория, по прогнозам аналитиков, гектар будет стоить 300-500 евро», - заявил председатель Государственного земельного агентства.

Он отметил несколько факторов роста стоимости земли. Прежде всего, это объединение многих земельных участков в один, удобный для возделывания и инвестиционно привлекательный. Второй фактор – развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса: элеваторы, зернохранилища, техника, подъезды, железнодорожные ветки. Третий – контроль и повышение качества почв.

«Если государство будет отслеживать и жестко наказывать тех, кто приводит наши черноземы к деградации, если будем заботиться, чтобы качество почв улучшалось, то цена такой земли лишь будет расти», - сказал С.ТИМЧЕНКО.

Председатель Госземагентства убежден, альтернативы земельной реформе нет.

«Ее нужно завершить, и на это есть политическая воля руководства государства. А если оставим все так, как есть, то дальше ситуация будет только ухудшаться. В настоящее время топтание на месте равнозначно десяти шагам назад при тех темпах развития, которые наблюдаются в мире. Нам нужно двигаться вперед, а не возвращаться к сохе. Конечно, законопроект «О рынке земель» не идеален. Он, как конструктор Lego: вроде бы все предусмотрели, но если где-то будет дыра, мы будем ее закрывать новой деталью, то есть нормой закона», - заверил С.ТИМЧЕНКО.