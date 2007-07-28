Луценко снова раскритиковал правительство Януковича

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО в который раз раскритиковал правительство Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая перед жителями г. Нововолынска Волынской области, Ю.ЛУЦЕНКО выразил убеждение, что “в Украине нет проблем с деньгами, а есть проблема с мафией, которая их захватила”.

Он также заявил, что «правительство ЯНУКОВИЧА - это правительство лжи, которое забыло о своих обещаниях сразу после того, как пришло к власти благодаря подкупу и измене отдельных политических сил в Верховной Раде».

Поэтому, по мнению Ю.ЛУЦЕНКО, «сегодня мы должны использовать шанс, который предоставил Президент, распустив ВР, и избрать ту власть, которая будет служить народу».

Он отметил, что избрав в парламент новых народных депутатов, их необходимо «дрессировать как собаку Павлова: солгал, предал – на пенсию».

Также Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что украинцы должны объединиться за общую украинскую перспективу, для того, чтобы «создать одну мощную демократическую силу, которая наведет порядок в украинском доме».

Такой политической силой Ю.ЛУЦЕНКО считает блок “Наша Украина – Народная самооборона”.