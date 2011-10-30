С предпринимателя взяли крупный штраф за азартные игры
00:51, 30 октября 2011Политика
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Второй случай на Житомирщине
В Житомирской области за организацию игрального бизнеса с предпринимателя взыскали штраф на 7, 5 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры.
Установив игровые автоматы, предприниматель с августа по октябрь 2010 года получал от своей деятельности прибыль. Размер финансовых санкций, согласно закону, составил 8 тыс. минимальных заработных плат. Таким образом, за вмешательство органов прокуратуры на частного предпринимателя за нарушение Закона Украины «О запрещении игрального бизнеса» наложен штраф на сумму 7 млн. 500 тыс. грн., отмечается в сообщении.
С начала года на Житомирщине это уже второй случай применения финансовых санкций за организацию азартных игр.
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