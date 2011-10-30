С предпринимателя взяли крупный штраф за азартные игры

В Житомирской области за организацию игрального бизнеса с предпринимателя взыскали штраф на 7, 5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной прокуратуры.

Установив игровые автоматы, предприниматель с августа по октябрь 2010 года получал от своей деятельности прибыль. Размер финансовых санкций, согласно закону, составил 8 тыс. минимальных заработных плат. Таким образом, за вмешательство органов прокуратуры на частного предпринимателя за нарушение Закона Украины «О запрещении игрального бизнеса» наложен штраф на сумму 7 млн. 500 тыс. грн., отмечается в сообщении.

С начала года на Житомирщине это уже второй случай применения финансовых санкций за организацию азартных игр.