Мороз издал распоряжение о созыве 31 июля внеочередной сессии ВР

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ в пятницу, 27 июля, издал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, в тексте документа отмечается, что распоряжение издано в связи с требованием 179 народных депутатов Украины о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва и в соответствии с частью второй статьи 11 Регламента Верховной Рады Украины.

Согласно распоряжению, внеочередная сессия Верховной Рады Украины пятого созыва должна быть созвана 31 июля 2007 года.

Распоряжением председателя Верховной Рады, в частности, определено, что в ходе внеочередной сессии парламента должны быть рассмотрены следующие вопросы:

1) О решении Конституционного Суда Украины от 9 июля 2007 года в деле о социальных гарантиях граждан;

2) О состоянии правового обеспечения проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины;

3) О законах Украины, принятых Верховной Радой Украины в период с 5 по 27 июня 2007 года;

4) О Законе Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усыновления»;

5) О проекте Постановления Верховной Рады Украины о включении в повестку дня сессии Верховной Рады Украины законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины и его направление в Конституционный Суд Украины (реестр. № 3725-П).