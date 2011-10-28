Попов: Опыт Парижа будет полезен для Киева

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов встретился с Аланом Робером, членом ассоциации местных избранников Франции.

Как сообщает пресс-служба КГГА, во время встречи обсуждались вопросы налаживания сотрудничества между Киевом и Парижем. В частности, стороны выразили заинтересованность в оживлении диалога как в вопросах межкультурного обмена, так и в экономических вопросах.

Кроме того, Александр Попов и Алан Робер обсудили перспективы развития городской инфраструктуры, а именно: строительство аэропортов, автомобильных путей и развитие метрополитена.

Также председатель КГГА выразил убеждение, что опыт Парижа в реализации ряда проектов в сфере экологии и энергоэффективности будет полезным для Киева.