Попов: Опыт Парижа будет полезен для Киева

11:26, 28 октября 2011
Политика
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Председатель КГГА - во французской столице

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов встретился с Аланом Робером, членом ассоциации местных избранников Франции.

Как сообщает пресс-служба КГГА, во время встречи обсуждались вопросы налаживания сотрудничества между Киевом и Парижем. В частности, стороны выразили заинтересованность в оживлении диалога как в вопросах межкультурного обмена, так и в экономических вопросах.

Кроме того, Александр Попов и Алан Робер обсудили перспективы развития городской инфраструктуры, а именно: строительство аэропортов, автомобильных путей и развитие метрополитена.

Также председатель КГГА выразил убеждение, что опыт Парижа в реализации ряда проектов в сфере экологии и энергоэффективности будет полезным для Киева.

 

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