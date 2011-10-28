Кириленко: Власть действует по конспектам Берии

Немедленно оказать нужную медицинскую помощь Юрию Луценко требует лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко, сообщает пресс-служба партии.

«Мы требуем прекратить издевательство над Юрием Луценко и оказать ему необходимую медицинскую помощь», - заявил политик.

По словам Вячеслава Кириленко, отказывая в необходимой медицинской помощи Юрию Луценко, власть действует по конспектам Лаврентия Берии.

«Бессмысленные обвинения, безосновательное содержание под стражей, издевательство над заключенным – является весомым подтверждением этому», - отметил политик.

Лидер партии «За «Украину!» сообщил, что народные депутаты от партии «За Украину!» обратятся с просьбой к правозащитной организации «Международная амнистия» вмешаться в ситуацию с Юрием Луценко.