Янукович завтра едет во Львов

Завтра, 28 октября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит рабочую поездку во Львовскую область.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Аккредитацию проводит пресс-служба Львовской ОГА по тел.: (032) 261-22-07, (094) 993-31-00, (068) 540-00-07.

Как сообщили УНИАН проинформированные источники, В.ЯНУКОВИЧ намерен осмотреть новые образцы продукции Львовского автобусного завода, а также посетить Львовский стадион до Евро-2012, официальное открытие которого запланировано на 29 октября.

Представители политических сил, входящие в Комитет сопротивления диктатуре Львовщины (КОД), сегодня во Львове заявили, что намерены встретить В.ЯНУКОВИЧА акциями протеста под лозунгом «Янукович – красная карточка Украины».