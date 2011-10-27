Попов ликвидировал задолженность по зарплатам в «Киевпастрансе»

Сотрудники коммунального предприятия «Киевпастранс» получили заработную плату за август и сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

За счет полученной субвенции из Государственного бюджета на компенсацию льготного проезда в размере 40 млн. грн., которую выделило Правительство по инициативе председателя КГГА Александра Попова, 26 октября коммунальное предприятие «Киевпастранс» полностью погасило задолженность по выплате заработной платы работникам за август 2011 года. Также выплачено 98% зарплаты за сентябрь 2011 года, остаток заработной платы будет выплачен в течение следующих двух рабочих дней.

Напомним, перевозки льготных категорий населения в общественном транспорте компенсируются из государственного бюджета.