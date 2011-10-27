В Луцке требуют поставить памятник Бандере

Под стенами Луцкого городского совета около 50 представителей националистических организаций провели митинг с требованием начать строительство памятника Степану Бандере.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге приняли участие активисты ВО «Свобода», «НацАльянса» и других организаций. Они держали плакаты с надписями: «Памятнику Степану Бандере - быть», «Степан Бандера – почетный гражданин Луцка», «Требуем признать ОУН-УПА! Присвоить Бандере звание Героя», «Бандера – Герой Украины», «Героям УПА слава – украинцам сильное государство» и другие.

По словам участников акции, на строительство памятника Степану Бандере Луцкий городской совет недавно выделил 150 тыс. грн., и еще более 20 тыс. грн. было собрано жителями Луцка.