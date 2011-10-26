Во Львове арестовали советника Хары

19:25, 26 октября 2011
Политика
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Фамилию не указывают

Сегодня Галицким районным судом Львова советнику по правовым вопросам председателя Федерации профсоюзов Украины Василия ХАРЫ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области на своем сайте.

В сообщении фамилия задержанного не указана, а лишь отмечено “гражданин Б”.

По данным пресс-службы прокуратуры, следственным управлением ГУ МВД Украины во Львовской области еще 17 мая 2007 года возбуждено уголовное дело в отношении этого гражданина по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

“В частности, досудебным следствием установлено, что Б. в период с сентября 2001 года по октябрь 2002 года, будучи учредителем и руководителем ЗАО «Автолизинг Украина» (г. Киев), с целью завладения целостным имущественным комплексом ОАО «Галол» (г. Дрогобыч), вступив в преступный сговор с руководителем указанного предприятия гр. М., управляющим санацией этого же предприятия гр. П., а также с другими лицами, организовал и через ЗАО «Автолизинг Украина», а также подконтрольные ему другие предприятия осуществили ряд фиктивных финансово-хозяйственных операций, в частности по реализации ОАО «Галол» (г. Дрогобыч) векселей на сумму 2,5 млн. грн., в результате чего подконтрольное ему предприятие – ООО «ФК-групп» незаконно завладело целостным имущественным комплексом акционерного общества «Галол», - говорится речь в сообщении .

В нем также отмечается, что длительное расследование этого уголовного дела обусловлено тем, что досудебное следствие по нему останавливалось судом в связи с обжалованием гр. Б. постановления о возбуждении уголовного дела в отношении него, которое длилось с июля 2010 года по октябрь 2011 года и прошло все судебные инстанции Украины, которыми признана законность возбуждения этого уголовного дела по ч.5 ст.191 УК Украины.

Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры Львовской области.

 

 

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