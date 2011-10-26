Турчинов и Власенко дадут пресс-конференцию

10:37, 26 октября 2011
Политика
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В офисе «Батькивщины»

Сегодня в 13.00 состоится пресс-конференция первого заместителя председателя партии «Батьківщина» Александра ТУРЧИНОВА и защитника экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергея ВЛАСЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батьківщини».

Пресс-конференция состоится по адресу: ул. Туровская, 13.

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