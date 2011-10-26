Турчинов и Власенко дадут пресс-конференцию

В офисе «Батькивщины»

Сегодня в 13.00 состоится пресс-конференция первого заместителя председателя партии «Батьківщина» Александра ТУРЧИНОВА и защитника экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергея ВЛАСЕНКО. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батьківщини». Пресс-конференция состоится по адресу: ул. Туровская, 13. Аккредитация журналистов по телефону: 067-230-63-93.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter