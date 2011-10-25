Круглый стол «Луганский рекламный передел: станет ли он общеукраинской тенденцией»

В среду, 26 октября, в 13:00 газета «Известия в Украине» проводит круглый стол на тему: «Луганский рекламный передел: станет ли он общеукраинской тенденцией».

К участию в мероприятии приглашены:

Артем БИДЕНКО, руководитель Ассоциации внешней рекламы.

Александр СИТНИК, генеральный директор ООО «Довира Аутдор».

Константин ГЕЙБОВИЧ, директор ООО «Перехид Аутдор».

Александр ЧАЛАНДА, первый заместитель генерального директора рекламной компании «Gallery Plus».

А также:

Александр ТКАЧЕНКО, заместитель городского головы Луганска.

Владимир МЕДЯНИК, глава постоянной комиссии Луганского городского совета шестого созыва по вопросам социально-экономического развития, бюджета и финансов.

Андрей КРУГЛЯК, помощник городского головы Луганска.

Круглый стол состоится в помещении редакции по адресу: Киев, бульвар Т. Шевченко, 34 «б».

Телефон для справок: 234-10-55.