Круглый стол «Луганский рекламный передел: станет ли он общеукраинской тенденцией»
В среду, 26 октября, в 13:00 газета «Известия в Украине» проводит круглый стол на тему: «Луганский рекламный передел: станет ли он общеукраинской тенденцией».
К участию в мероприятии приглашены:
Артем БИДЕНКО, руководитель Ассоциации внешней рекламы.
Александр СИТНИК, генеральный директор ООО «Довира Аутдор».
Константин ГЕЙБОВИЧ, директор ООО «Перехид Аутдор».
Александр ЧАЛАНДА, первый заместитель генерального директора рекламной компании «Gallery Plus».
А также:
Александр ТКАЧЕНКО, заместитель городского головы Луганска.
Владимир МЕДЯНИК, глава постоянной комиссии Луганского городского совета шестого созыва по вопросам социально-экономического развития, бюджета и финансов.
Андрей КРУГЛЯК, помощник городского головы Луганска.
Круглый стол состоится в помещении редакции по адресу: Киев, бульвар Т. Шевченко, 34 «б».
Телефон для справок: 234-10-55.