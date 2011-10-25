Последняя в сезоне выставка- ярмарка «Растительный мир 2011»

С 30 октября по 2 ноября на открытой площадке перед Киевским Дворцом спорта пройдет последняя в этом сезоне специализированная выставка- ярмарка «Растительный мир 2011».

На выставке будут представлены:

саженцы плодово-ягодных культур с закрытой корневой системой;

семена овощей, цветов, пряных и лекарственных растений, газонных трав;

средства защиты растений;

удобрения: органические и минеральные;

садово-огородный инвентарь;

оборудование для водоснабжения и полива;

продукция пчеловодства.

Выставки-ярмарки этого направления традиционны и широко известны в Киеве. Именно здесь можно не только приобрести нужные и полезные товары, инструменты, семена, но и обменяться опытом, получить консультации специалистов.

Время работы выставки - с 10.00 до 19.00.

Дополнительная информация по тел. (044) 501-94-36 и на сайте Выставочной компании "Выбор".