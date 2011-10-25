Последняя в сезоне выставка- ярмарка «Растительный мир 2011»
С 30 октября по 2 ноября на открытой площадке перед Киевским Дворцом спорта пройдет последняя в этом сезоне специализированная выставка- ярмарка «Растительный мир 2011».
На выставке будут представлены:
саженцы плодово-ягодных культур с закрытой корневой системой;
семена овощей, цветов, пряных и лекарственных растений, газонных трав;
средства защиты растений;
удобрения: органические и минеральные;
садово-огородный инвентарь;
оборудование для водоснабжения и полива;
продукция пчеловодства.
Выставки-ярмарки этого направления традиционны и широко известны в Киеве. Именно здесь можно не только приобрести нужные и полезные товары, инструменты, семена, но и обменяться опытом, получить консультации специалистов.
Время работы выставки - с 10.00 до 19.00.
Дополнительная информация по тел. (044) 501-94-36 и на сайте Выставочной компании "Выбор".