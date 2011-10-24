«Зеленые» пойдут на выборы самостоятельно

Политическая партия «Зеленые» приняла решение о самостоятельном участии в парламентских выборах 2012 года. Такое решение приняли участники 3-го съезда политической партии «Зеленые», состоявшегося в Киеве 22 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической силы, делегаты из всех областей Украины приняли единогласное решение - самостоятельное участие в избирательной кампании 2012 года и создание фракции «Зеленые» в Верховной Раде».

Лидер партии «Зеленые» Александр ПРОГНИМАК убежден, что возглавляемая им политсила имеет все шансы стать третьей силой в новом парламенте - благодаря массовой поддержке украинцами «зеленой» идеологии и усталости от популизма других политических сил.

Выступая на съезде, А.ПРОГНИМАК отметил, что «зеленая» идеология в стране стремительно набирает популярность. Ее идеи близки как Востоку, так и Западу Украины. Украинцы хотят дышать свежим воздухом, пить качественную воду, жить на чистой земле, питаться продуктами без ГМО. «Партия «Зеленые» - одна из немногих, кто не только пропагандирует важные идеи для страны, но и добивается их реализации», - подчеркнул А.ПРОГНИМАК. Среди главных достижений партии «Зеленые» за последние полтора года он назвал: создание национального проекта «Программа реагирования на климатические изменения», отстаивание экологических поправок в бюджет 2011 года, лоббирование увеличения экологических штрафов в Налоговом кодексе, разработка национального проекта «Зеленая энергия» - альтернативы развитию ядерной энергетики в Украине. По словам А.ПРОГНИМАКА, в октябре 2010 года партия «Зеленые» совершила прорыв в международном «зеленом» движении, став инициатором транснационального Евразийского объединения зеленых партий (ЕОЗП), куда вошли «зеленые» партии Украины, России, Беларуси и Казахстана. Главным достижением ЕОЗП стала разработка фундаментальной Экологической Конституции Евразии. Ряд ее положений уже используют в своей работе правительства Украины и России.

А.ПРОГНИМАК подчеркнул, что за последние годы увеличилась поддержка партии «Зеленые» по стране, о чем свидетельствует рост членов партии во всех областях. «Наш главный посыл для людей: власть – это не самоцель для партии «Зеленые», а только механизм реализации «зеленых» идей и своих обещаний, - заявил А.ПРОГНИМАК. - Благодаря эффективно выстроенной работе с избирателем и «зеленой» идеологии, близкой каждому украинцу, за считанные месяцы наша партия стала известна по всей стране. Мы не использовали виртуальную пропаганду в СМИ, не поливали грязью другие партии, а общались напрямую с избирателем. И украинцы нам поверили».

По словам лидера политсилы, на парламентские выборы партия «Зеленые» пойдет самостоятельно. «Партия «Зеленые» позиционирует себя как третья альтернативная сила в стране, - говорит А.ПРОГНИМАК. - Мы – конструктивная оппозиция. Мы толерантно относимся и к власти, и к оппозиции. И готовы сотрудничать со всеми политическими силами в парламенте, которые разделяют «зеленые» идеи».

Справка УНИАН. Политическая партия «Зеленые» была создана 16 октября 2008 года. Идеологически-центрическая партия. Имеет партийные организации во всех областях страны. А.ПРОГНИМАК был избран главой партии на съезде 12 ноября 2009 года.