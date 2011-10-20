«Тюрьму на Лонцкого» забрали у СБУ

Кабинет министров Украины передал львовский Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» от Службы безопасности Украины в сферу управления Министерства культуры.

Об этом идет речь в распоряжении Кабмина от 12 октября 2011 г. № 1020-р “Некоторые вопросы Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", опубликованном на официальном сайте Кабмина.

“Принять предложение Службы безопасности и Министерства культуры о передаче Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" и здания общей площадью 1369,1 кв. метра по ул. Степана Бандеры, 1, в г. Львове в сферу управления указанного Министерства”, – говорится в документе.

Кабмин также поручил Министерству внутренних дел обеспечить высвобождение помещений общей площадью 101,9 кв. метра на втором этаже здания по ул. Степана Бандеры, 1, в г. Львове, в которых на данное время размещен изолятор временного содержания Главного управления Министерства внутренних дел во Львовской области, после завершения строительства нового здания для изолятора.

Правительство предусмотрело передать бюджетные назначения, предусмотренные в 2011 году Службе безопасности в общем фонде государственного бюджета (2857-17) по программе 6521010 "Обеспечение мероприятий в сфере безопасности государства и функционирования органов системы Службы безопасности Украины", в сумме 882,3 тыс. грн. Министерству культуры по программе 1801200 "Музейное дело и выставочная деятельность" (расходы потребления – 882,3 тыс. грн., из них оплата труда – 573,5 тыс. грн., коммунальные услуги и энергоносители – 96,4 тыс. грн.).

Кабмин поручил обеспечить Министерству культуры согласование указанной передачи бюджетных назначений с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, а Министерству финансов – внесение после такого согласования соответствующих изменений в расписание государственного бюджета.

Также документом предусмотрено отменить как не реализованное распоряжение Кабинета министров Украины от 3 февраля 2010 года № 223 (223-2010-р) "О передаче целостного имущественного комплекса Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" в сферу управления Украинского института национальной памяти".

*** Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого" создан в бывшем застенке КГБ и Гестапо, он один из трех в Восточной Европе (два других - это музей-тюрьма НКВД в Вильнюсе и музей-тюрьма Штази в Берлине). Музей по инициативе львовской общины открыт 28 июня 2009 года, 14 октября он получил статус национального.

В 2010 г. началась передача музея в подчинение Украинскому институту национальной памяти, которая была остановлена правительством Николая АЗАРОВА.

В конце 2010 года музей должен был открыть экспозицию о преследовании диссидентов. Однако в сентябре 2010 года работники СБУ задержали директора музея Романа ЗАБИЛОГО, изъяв у него компьютер и жесткие накопители, провели обыск в музее, конфисковав у сотрудников 2 ноутбука с копиями исторических материалов, а также видеозаписи воспоминаний диссидентов, записанные в 2009-2010 годах, и документы, предоставленные диссидентами и полученные из заграничных архивов.

Невзирая на поручение Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА, в 2010 году правительство так и не возобновило действие распоряжения предыдущего правительства о передаче музея Украинскому институту национальной памяти, поэтому музей оставался в структуре СБУ.

9 сентября 2011 года Президент Украины подписал поручение о передаче Национального музея "Тюрьма на Лонцкого" в сферу управления Министерства культуры Украины.

В середине сентября коллектив львовского музея призвал власть после переподчинения музея сохранить за ним все помещения.