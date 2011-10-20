Януковича не позовут в Брюссель, пока не будет прогресса?

Визит украинского руководства в Брюссель и подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом не состоится, пока Украина не достигнет прогресса в развитии гражданских свобод, прав человека и реформировании судебной системы.

Об этом УНИАН сообщили в европейских дипломатических кругах, комментируя новость о завершении Украиной переговоров о создании зоны свободной торговли с Европой.

В частности, собеседник агентства отметил, что «с Украиной планируется подписать уникальное соглашение, подобного которому не имела ни одна из стран. Оно могло бы дать экономическую интеграцию на уровне Швейцарии и Норвегии, а политическую интеграцию настолько тесную, насколько это возможно. Но соглашение о зоне свободной торговли – это лишь часть большого Соглашения об ассоциации. Мы завершили длительные переговоры по зоне свободной торговли. Но окончательно это соглашение будет подписано только тогда, когда Украина достигнет результатов, о которых я уже говорил: развитие гражданских свобод и реформирование судебной системы. То есть, переговоры относительно Соглашения об ассоциации еще продолжаются».

Он напомнил, что на будущей неделе в Киеве состоится очередной раунд переговоров относительно ассоциации.

На вопрос УНИАН, привязано ли соглашение к освобождению Юлии ТИМОШЕНКО, собеседник ответил, что результат переговоров не зависит от судьбы одного человека - он зависит от уровня гражданских свобод и судебной системы в целом.