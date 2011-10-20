Томенко предлагает оппозиции не наступать снова на «киевские» грабли

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО предлагает всем демократическим оппозиционным политическим партиям четко определиться с участием в выборах Киевского городского головы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он отметил, что, поскольку Киевом до сих пор руководит «команда ЧЕРНОВЕЦКОГО-ПОПОВА», оппозиция должна безотлагательно договориться о принципах подготовки к избирательной кампании и сделать все, чтобы, наконец, превратить Киев в украинскую, европейскую столицу.

«Нельзя допустить повторения прежних ошибок, а поэтому у оппозиции должен быть единственный кандидат на должность Киевского городского головы. Только при таких обстоятельствах можно побеждать», - подчеркнул вице-спикер.

«Что касается выборов в Киевский городской совет, то я убежден, что БЮТ, «Фронт Змін» и Блок Кличко, в случае, если он продолжает оставаться в оппозиции, и другие демократические политические силы должны подписать соглашение о координации действий во время выборов в Киевский городской совет и создание большинства в Киевсовете по результатами выборов», - сказал Н.ТОМЕНКО.

«Это позволит контролировать власть и реализовывать долгожданный в Украине проект Киева как украинской и европейской столицы», - добавил он.