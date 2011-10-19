Луценко «подлечили» - суд продолжается

Экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО оказали медицинскую помощь, заседание суда по рассмотрению его дела продолжено.

Как передает корреспондент УНИАН, ранее в Печерский суд Киева по вызову приезжала бригада «скорой помощи». Врачей завели в зал суда, после чего охрана закрыла дверь изнутри, не допуская посторонних.

Ю.ЛУЦЕНКО оказывали помощь приблизительно 20 минут. После того, как врачи оставили помещение суда, они отказались отвечать на вопросы журналистов относительно состояния здоровья подсудимого, и только на вопросы, чувствует ли он себя лучше, дали одобрительный ответ.

В то же время, жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина в который раз заявила, что обеспокоена состоянием здоровья своего мужа. Она опять отметила, что в медчасти СИЗО ему не оказывают надлежащей медицинской помощи при том, что сам Ю.ЛУЦЕНКО постоянно плохо себя чувствует. И.ЛУЦЕНКО отметила, что у ее мужа повышенное давление, сегодня ему опять плохо, однако, несмотря на это, его доставили в зал суда. Также она подчеркнула, что ее не пустили в зал суда во время оказания медицинской помощи мужу. «Я не знаю, как его лечат, что ему колют», - сказала она.

После того, как бригада «скорой помощи» оставила помещение суда, представителей сторон, а также присутствующих на заседании пригласили в судебный зал. Судья Сергей ВОВК спросил у Ю.ЛУЦЕНКО, как он себя чувствует, на что Ю.ЛУЦЕНКО ответил: «Я в состоянии продолжать заседание». После этого судья объявил о продолжении заседания суда.