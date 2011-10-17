Могилева вызывают на ковер в ВР

Фракции «БЮТ-Батьківщина» и «Наша Украина – Народная Самооборона» требуют в пятницу, 21 октября, во время Часа вопросов к правительству заслушать информацию министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА относительно преследования представителей оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и руководителей комитетов заявил руководитель фракции «БЮТ-Батьківщина» Иван КИРИЛЕНКО.

«Мы в эту пятницу требуем заслушать министра внутренних дел для того, чтобы министр четко сказал - выполняет он Конституцию или не выполняет», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Кроме того, по его словам, «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС также требуют создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию фактов преследования представителей оппозиции.

Лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» напомнил, что на минувшей неделе в зал Печерского районного суда во время объявления приговора экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО не впустили ни одного народного депутата от оппозиции, и таким образом правоохранители нарушили действующее законодательство.

«Тем из оппозиционеров, кто очень активно отстаивал свое право, препятствовали, как могли, правоохранители», - добавил он.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что, в частности, милиция начала преследовать народного депутата из фракции «БЮТ-Батьківщина» Евгения СУСЛОВА. И.КИРИЛЕНКО напомнил, что на минувшей неделе в доме и в приемной Е.СУСЛОВА состоялись обыски.