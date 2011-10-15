Участники Марша славы УПА сожгли флаг Партии регионов (фото)

Народный депутат Украины Валерий Коновалюк назвал провокацией действия участников марша УПА в Киеве, когда был сожжен флаг Партии регионов.

«На мой взгляд, это чистая провокация, целью которой - разжечь противостояния внутри украинского общества теми силами, которые последние 20 лет сеяли ненависть и ксенофобию», – заявил В. Коновалюк. По его словам, эти силы «доказали свою полную неспособность эффективно работать в интересах страны».

«Это непатриотические действия, которые, прежде всего, ослабляют страну и создают препятствия для проведения реформ», – добавил он.

«Они на дешевом националистическом популизме пытаются заручиться поддержкой избирателей. Это, прежде всего, приведет к переосмыслению своей политической позиции теми гражданами, которые сегодня в западных областях Украины поддерживают «Свободу» и другие националистические партии», – убежден депутат.

«Я убежден, что все эти действия не находят никакой поддержки граждан, и в первую очередь показывают, насколько опасными являются проявления правонационалистических сил, которые подрывают все устои стабильности и развития Украины как европейского государства», – передает заявление пресс-служба Партии регионов.

Фото УНИАН