Адвокаты Мельниченко: при обысках нам подбросят оружие или наркотики

Адвокат экс-майора Управления государственной охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО заявляет, что СБУ и Генеральная прокуратура готовят провокации против него и другого защитника Павла СЫЧЕВА.

Об этом говорится в заявлении М.НЕДИЛЬКО.

«Сегодня, 15 октября 2011 года, в 19 час. 00 мин. меня проинформировали, что произошло «совместное совещание» представителей СБУ и Генпрокуратуры, курирующих «дело Мельниченко», на котором было принято решение провести ряд провокаций в отношении адвокатов МЕЛЬНИЧЕНКО Николая Ивановича - в отношении меня и адвоката СЫЧЕВА Павла Геннадиевича. Одной из провокаций было принято решение о проведении ряда обысков как по местам нашего постоянного проживания, так и по месту работы с целью подбросить наркотики, оружие, взятку или какие-то поддельные документы и т.п., чтобы на основании этого возбудить уголовные дела или обвинить нас (или одного из нас) в совершении или причастности к другим преступлениям, с целью устранить нас (или одного из нас) от оказания правовой помощи МЕЛЬНИЧЕНКО Николаю Ивановичу», - отметил Н.НЕДИЛЬКО.

По его словам, эти действия направлены на то, чтобы адвокаты отказались от предоставления Н.МЕЛЬНИЧЕНКО помощи.

«Цель таких обысков, как мне сообщили, - поставить нас «в стойло», чтобы не только не имели практической возможности помогать МЕЛЬНИЧЕНКО Н.И., но и мысли такой не было, чтобы исключительно занимались решениями «своих проблем», которые у нас появятся в результате проведенных провокаций», - добавил адвокат.

От имени П.СЫЧЕВА Н.НЕДИЛЬКО заявил, что они не принимают, не производят и не продают наркотики, не имеют незарегистрированного оружия, не хранят его и не используют, взятки не берут и дают, не подделывали какие-либо документы и не пользуются ими, к совершению каких-либо других преступлений не причастны.

Кроме того, Н.НЕДИЛЬКО заявил, что как депутат Васильковского районного совета Киевской области каких-либо должностных преступлений не совершал, ни к каким преступлениям не причастен, в том числе и не причастен к делу «Васильковских террористов».

«В случае устранения нас или одного из нас любым способом от оказания правовой помощи МЕЛЬНИЧЕНКО Н.И. на территории Украины - последний лишится возможности права на защиту, в том числе от предъявленного ему обвинения по уголовному делу, возбужденному в отношении него за превышение власти и служебных полномочий, разглашение государственной тайны и подделку документов», - отметил Н.НЕДИЛЬКО.

По его словам, других адвокатов Н.МЕЛЬНИЧЕНКО не сможет нанять в Украине, поскольку не может сейчас вернуться на родину в связи с имеющейся угрозой его жизни.

«Кроме того, на сегодняшний день МЕЛЬНИЧЕНКО очень осторожно и тщательно подходит к выбору адвокатов и не имеет никакого желания отказываться от нас или от одного из нас», - указал защитник экс-майора.

При таких обстоятельствах адвокаты официально обращаются к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ, председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ и Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой обеспечить им как адвокатам МЕЛЬНИЧЕНКО личную безопасность от «вероятных провокаций со стороны СБУ, МВД, Генпрокуратуры или от лиц, могут представиться представителями последних с целью скомпрометировать СБУ или Генпрокуратуру, или МВД, чтобы указанные правоохранительные органы подставить, а также лишить МЕЛЬНИЧЕНКО Н.И. правовой помощи».

При этом М.НЕДИЛЬКО выразил надежду, что информация о провокации не подтвердится.

«Но в силу последних событий и тех правонарушений, которые были совершены в отношении нас и нашего подзащитного МЕЛЬНИЧЕНКО Николая Ивановича (преследования неизвестными лицами на автомобилях с поддельными государственными номерами, круглосуточная слежка неустановленными лицами, повреждения наших автомобилей неизвестными лицами, нападение неизвестными лицами на меня с целью физической расправы, выявление в моем автомобиле радиомаяков, выявление у дома МЕЛЬНИЧЕНКО взрывного устройства, прослушивание мобильных телефонов и т.д.) считаем, что сообщенная нам информация о подготовке в отношении нас провокаций может иметь место, однако надеемся, что СБУ, МВД или Генпрокуратура способны заранее их выявить, предупредить и устранить, и конституционное право МЕЛЬНИЧЕНКО на защиту будет защищено, не нарушено и реализовано в полном объеме через нас, как его адвокатов на территории Украины», - отметил Н.НЕДИЛЬКО.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Генпрокуратура объявила Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в розыск в рамках возобновления расследования уголовного дела.

После этого Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил, что находится в США, и утверждал, что не избегает от следствия.

Относительно Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в 2001 и 2004 годах возбуждалось уголовное дело по подозрению в превышении служебных полномочий, разглашении государственной тайны, а также по факту фальсификации доказательств. 1 марта 2005 оно было закрыто. В постановлении тогдашнего генпрокурора Святослава ПИСКУНА действия Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признавались обусловленными острой необходимостью (предотвращение совершения преступлений).

1 июня 2011 бывший Президент Леонид КУЧМА обратился в Генпрокуратуру с просьбой возобновить дело в отношении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. Позже Л.КУЧМА также направил в Печерский райсуд Киева жалобу на постановление генпрокурора о закрытии дела, требуя признать его незаконным и отменить.

23 июня Печерский райсуд отменил постановление о закрытии уголовного дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.