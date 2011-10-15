Яценюк: Тимошенко должна выйти на свободу на следующей неделе

Если на следующей неделе парламент не декриминализует статьи Уголовного кодекса, по которыми обвиняют экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО и бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, то это будет означать, что власть сознательно срывает подписание соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом в эфире Шустер Live в пятницу заявил лидер партии "Фронт Змін", народный депутат от НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК.

"Если на следующей неделе ТИМОШЕНКО не будет выпущена из тюрьмы, я могу с полной уверенностью сказать, что это план по срыву фактического вступления Украины в Европейский Союз... Я обращаюсь персонально к Президенту Украины: уважаемый Виктор Федорович, примите волевое политическое решение, дайте указание парламенту проголосовать за закон о декриминализации ответственности. Отмените статью 365 Уголовного кодекса Украины, которая была рождена в 1927 году. Сталин придумал статью, по которой ТИМОШЕНКО сегодня сидит", - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что заключением соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС Украина подтвердит, что она - европейское государство.

Вместе с тем он выразил надежду, что приговор по делу Ю.ТИМОШЕНКО будет изменен.

"Приговор ТИМОШЕНКО - это попытка вселить в вас страх. Они боятся ее. И они хотят, чтобы вы боялись так же их", - сказал А.ЯЦЕНЮК, обращаясь к аудитории.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о соглашении об ассоциации с 2007 года, а о зоне свободной торговли, создание которой является составляющей соглашения, - с 2008 года. Стороны планировали завершить переговоры о соглашении до конца этого года и парафировать его на саммите Украина-ЕС в декабре в Киеве.

13 октября высокопоставленный источник в дипломатических кругах ЕС сообщил УНИАН, что ЕС может отказаться от парафирования соглашения об ассоциации с Украиной.

«Мы хотим завершить переговоры относительно соглашения до конца года, чтобы видеть уже готовый документ. Вместе с тем, возможно, мы не будем парафировать его, поскольку это не является настолько значимым», - сказал собеседник агентства.

Процедура парафирования свидетельствует о том, что стороны согласны с текстом соглашения и не будут инициировать новых изменений в него. Следующим этапом после парафирования является подписание соглашения и его ратификация.

Справка УНИАН. 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

8 октября вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО заявил, что фракции оппозиции согласовали совместные поправки к законопроекту о декриминализации экономических преступлений, принятие которых снимет политические преследования.