КС отказался рассматривать обращение Луценко

Конституционный Суд Украины отказался открыть производство по обращению экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО относительно толкования ряда норм Закона “Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека“.

Об этом сообщается на сайте Конституционного Суда.

КС на своем заседании рассматривал вопрос об открытии конституционного производства по делу по конституционному обращению Ю.ЛУЦЕНКО относительно официального толкования положений части второй статьи 29 Конституции Украины, части пятой статьи 156, части третьей статьи 165, пункта 4 части первой статьи 237, части второй статьи 245, пункта 2 части первой статьи 253 Уголовно-процессуального кодекса Украины, статьи 17 Закона Украины „Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека“.

“Постановлением Конституционного Суда Украины отказано в открытии конституционного производства на основании пункта 2 статьи 45 Закона Украины “О Конституционном Суде Украины“ – несоответствие конституционного обращения требованиям, предусмотренным Конституцией Украины, Законом Украины “О Конституционном Суде Украины“, говорится в сообщении.