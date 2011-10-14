Пресс-конференция Бережной о необходимости выполнения требований ВОЗ

В понедельник, 17 октября, в 13:00 в информационном агентстве «Наш Продукт» состоится пресс-конференция народного депутата Украины Ирины БЕРЕЖНОЙ на тему: «В Украине следует ужесточить законодательство по защите табака и алкоголя от подделки, выполнив требования ВОЗ».

В соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения, Украина обязалась активно бороться с незаконным оборотом табачных изделий. ВОЗ разработала международные требования к системам маркировки и отслеживания оборота табачной продукции. Учитывая участившиеся случаи попадания на украинский рынок контрафактного алкоголя и табака, государственный бюджет Украины ежегодно теряет миллиарды гривень. В связи с этим государству следует ужесточить уголовное наказание за подделку и контрабанду данной продукции, а также наладить полный контроль движения алкоголя и табака по всей цепочке поставок: от производителя до потребителя.

Адрес проведения пресс-конференции: ИА «Наш Продукт», г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1.

Схема проезда приведена здесь.

В пресс-центре предоставляются услуги свободного доступа к wi-fi.

Мероприятие будет транслироваться на веб-сайте информагентства в режиме он-лайн.

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