Тернопольских свободовцев милиция не выпускает из города на марш в Киев?

Председатель Тернопольского областного совета, председатель областной организации ВО «Свобода» Алексей КАЙДА заявляет, что сотрудники Госавтоинспекции не выпускают в Киев автобусы с членами «Свободы» для участия в Марше славы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», запрещение выезда из города сотрудники ГАИ мотивируют тем, что у двух автобусов колеса «лысоватые», а еще в одном – «небольшая трещинка» на лобовом стекле.

«Благодаря депутатам провластных фракций – Партии регионов, «Единого центра», Блока Литвина – в четверг было сорвано пленарное заседание сессии Тернопольского облсовета. Эту провокацию расцениваю как трусость власти перед ответственностью за плохое социально-экономическое состояние государства. И запрещение выезда активистов на Марш славы УПА является подтверждением этой трусости. Такими действиями власти приближает свой конец», – прокомментировал ситуацию А.КАЙДА.

Он добавил, что сегодня «Свобода» проведет в Тернополе Марш славы и акции протеста против произвола правящего режима около областной государственной администрации, областной прокуратуры, милиции и СБУ.

Как известно, сегодня, 14 октября, ВО «Свобода» намерена провести в Киеве Марш славы УПА с требованиями вернуть звание Героев Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, признать борьбу ОУН-УПА национально-освободительной борьбой украинской нации и провозгласить 14 октября Днем создания УПА и государственным праздником.